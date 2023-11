Le Qatar a pris une grande décision pour le PSG

Alexis Brunet

Le Qatar a pris les commandes du PSG il y a plus de douze ans. Le club de la capitale a investi des sommes folles, et cela n'est pas près de s'arrêter. Pour continuer à se développer, les dirigeants parisiens ont décidé de vendre une partie du club. Cela ne devrait être qu'une participation minoritaire, et un acheteur a clairement été identifié.

En 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère. Le club de la capitale était racheté par le Qatar, et il voulait alors, comme le dit son slogan, rêver plus grand. Plus de douze ans plus tard cela est chose faite, car Paris a remporté de nombreux titres, et la marque PSG est devenue l'une des plus grosses références dans le monde.

Le PSG va vendre une partie du club

Mais le PSG ne compte pas arrêter sa croissance. En effet, d'après les informations de The Athletic , les dirigeants parisiens seraient sur le point de vendre une partie du club. Cela ne serait qu'une participation minoritaire, et donc cela ne voudrait pas dire que le Qatar souhaite se désengager du club de la capitale.

«Une sensation extraordinaire» : Le PSG se rate, il exulte https://t.co/sGECHfaDLr pic.twitter.com/x5kC2gH10D — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Arctos Partners est favori