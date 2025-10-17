Le PSG vire une star : C’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Peu de temps après la nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG à l’été 2023, la direction parisienne avait décidé de pousser Marco Verratti vers la sortie et l’avait transféré au Qatar. Sergio Rico, qui a côtoyé Verratti pendant trois ans au PSG, revient sur ce transfert.

Ancien joueur emblématique de l’ère QSI au PSG, Marco Verratti était devenu une star à part entière et aura porté le maillot du club de la capitale pendant onze ans. Mais Luis Enrique, dès son arrivée au PSG en 2023, a signifié qu’il ne compterait pas sur lui, et Verratti a donc été poussé vers la sortie pour être transféré au Qatar.

« L’un des meilleurs au monde » Interrogé dans les colonnes du Parisien, l’ancien gardien espagnol du PSG Sergio Rico affiche toute son admiration pour Verratti qu’il a côtoyé dans le vestiaire parisien : « C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, et pourtant, sur le plan humain, c’est quelqu’un d’exquis, avec un cœur bien plus grand que lui (sourire). C’est vraiment un mec incroyable, je l’aime beaucoup, il le sait. Je peux dire qu’il m’a vraiment beaucoup marqué », indique Rico, qui se prononce ensuite sur le transfert un peu soudain de Verratti en 2023.