Le PSG vire un gros joueur : Il se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son excellente campagne de Ligue des Champions qui a mené le PSG à la victoire finale la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé au départ par Luis Enrique. Le gardien italien a finalement été transféré du côté de Manchester City pour laisser place à Lucas Chevalier, et Marco Verratti s'est lâché sur le départ assez soudain de son compatriote cet été au PSG.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a été éjecté par Luis Enrique lors du dernier mercato estival. Le coach espagnol a préféré miser sur le potentiel de Lucas Chevalier (23 ans), arrivé du LOSC pour 40M€, et Donnarumma a quant à lui été transféré à Manchester City. Interrogé par Foot Mercato, l'ancien milieu de terrain emblématique du PSG Marco Verratti a évoqué l'état d'esprit de son compatriote italien après avoir été poussé au départ.

« Il était un peu déçu » « Je parlais avec lui pendant qu’il y avait cette rumeur. Je pense qu’il était un peu déçu. C’est normal. Il venait de gagner la Champions League en étant un des joueurs les plus importants de la saison. Quand tu gagnes la Champions League, on parle souvent de chance, mais ce n’est pas vraiment de la chance, parce qu’ils ont bien joué. Mais il y a eu des moments où il fallait répondre présent avec un arrêt décisif, et il l’a fait, pas seulement une fois. C’est ça être un grand gardien, parce que c’est impossible de gagner la Champions League avec les 4-5 dernières équipes qui sont quasiment toutes pareilles. C’est difficile de gagner 3-0 et d’avoir des matchs à sens unique. Et lui, il a répondu présent dans les matchs où ils en avaient besoin », confie Marco Verratti, qui assure la défense de Gianluigi Donnarumma malgré la fin de son histoire assez compliquée au PSG.