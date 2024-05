Le PSG veut signer un joueur «exceptionnel»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l'été 2022 pour 40M€, Vitinha s'est désormais imposé comme un élément indispensable de l'entrejeu parisien. Et alors que la direction parisienne envisage de prolonger au plus vite l'international portugais, Luis Enrique s'est confié à son sujet samedi soir après la victoire contre l'OL en finale de Coupe de France.

Du haut de ses 24 ans et alors qu'il vient de boucler sa deuxième saison dans les rangs du PSG, Vitinha connait une véritable montée en puissance. Impérial ces derniers mois dans le système mis en place par Luis Enrique, le milieu de terrain portugais s'est imposé comme une véritable référence à son poste. Et l'entraîneur espagnol du PSG lui a rendu un bel hommage samedi soir en conférence de presse, après la victoire en finale de Coupe de France face à l'OL (2-1).

« Il a été exceptionnel »

« Pour moi, Vitinha a été le joueur de la saison, sans aucun doute. En plus de sa qualité footballistique avec le ballon, il a de l'agressivité et une capacité à défendre. Il a été pour moi sans aucun doute le meilleur. On a beaucoup de bons joueurs qui ont eu un niveau très haut, mais Vitinha a été exceptionnel », indique Luis Enrique.

Le PSG veut le prolonger