Le PSG veut sa signature, il le fait halluciner !

Warren Zaïre-Emery sort d’un match remarquable avec le PSG contre l’AC Milan (3-0) en Ligue des champions cette semaine. Les observateurs sont unanimes au moment d’évoquer les qualités du titi parisien, en discussion pour sa prolongation et qui enchaîne les matches sous les ordres de Luis Enrique, à l’instar d’Habib Beye, analysant en détail la prestation du numéro 33.

À 17 ans, on parle déjà de lui en équipe de France ! Solide depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a encore épaté tout le monde mercredi sur la pelouse du Parc des Princes pour le choc entre le PSG et l’AC Milan (3-0), repartant chez lui avec le trophée d’homme du match décerné par l’UEFA. Après la rencontre, Habib Beye n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de Zaïre-Emery.

« Ce joueur nous montre, match après match, qu'il est prêt »

« Je ne veux pas être dithyrambique, mais s'il y a un leader qui s'est démarqué au milieu de terrain, c'est Warren Zaïre-Emery qui a pris les choses en main dans la construction offensive, même si Manuel Ugarte apporte de son côté l'équilibre dans la récupération et dans l'impact. Cependant, on peut voir ce jeune garçon capable de tout faire. Il est nécessaire d'être prudent, nous le savons, mais la réalité est que ce joueur nous montre, match après match, qu'il est prêt, et surtout qu'il bénéficie d'une énorme confiance de la part de son entraîneur », confie l’ancien joueur de l’OM sur Canal+.

« Son attitude est assez exceptionnelle »