Le PSG vendu au Qatar, il balance tout sur le deal !

En 2011, le PSG est passé dans une autre sphère. En effet, le club de la capitale a été racheté par le Qatar et grâce à QSI, la formation parisienne est aujourd’hui l’une des meilleures au monde. Président du PSG à l’époque, Sébastien Bazin s’est retrouvé au coeur de ce processus de rachat et il a livré certaines confidences sur la cession du club aux Qataris.

Aujourd’hui, le PSG fait partie des plus grands clubs de football au monde. Une sphère atteinte grâce au rachat des Qataris. En 2011, le club de la capitale est entré dans une nouvelle ère avec le Qatar et sa puissance financière. Depuis, le PSG a totalement explosé sur tous les aspects que ce soit sur ou en dehors du terrain. Le rachat est donc une réussite et ce n’est pas une surprise pour Sébastien Bazin, ancien président parisien, qui a vendu le club au Qatar.

« Il fallait trouver un successeur pour prendre en charge le destin de ce club » Directement impliqué dans la vente du PSG au Qatar, Sébastien Bazin est revenu sur cette opération. Dans des propos accordés au Parisien, il a ainsi fait savoir : « Quand j’ai vendu le PSG, je m’attendais à une telle réussite sportive et économique ? Je l’espérais. La plus grande responsabilité quand on vend une institution unique telle que le PSG, c’est de la mettre entre les meilleures mains. Il fallait trouver un successeur pour prendre en charge le destin de ce club et de cette marque, un actionnaire qui avait les moyens de son ambition sur la durée et pouvait lui permettre d’arriver sur le toit de l’Europe. Je connaissais bien les Qatariens depuis longtemps, je savais que ce ne serait pas un amour furtif avec le PSG ».