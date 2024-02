Le PSG va boucler un renfort tant attendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Victime d'une grave chute lors d'une balade à cheval en mai dernier et plongé dans le coma durant 26 jours, Sergio Rico devrait reprendre le cours de sa carrière dans les prochains jours. Le gardien espagnol pourrait reprendre l'entraînement avec le PSG après avoir obtenu une dernière autorisation de la part du médecin.

Sergio Rico a frôlé la mort en mai dernier. Le gardien espagnol avait chuté lourdement de son cheval lors d'une ballade en espagnole. Hospitalisé en urgence, le portier du PSG avait été plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Après avoir perdu une vingtaine de kilos, Rico a pu récupérer de son accident et sortir de l'hôpital.

Manipulé au mercato, le PSG pose ses conditions https://t.co/g8Nw69rXp2 pic.twitter.com/4AeAga9iSW — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Le plus important est de retrouver la compétition »

Durant sa période de rééducation, il avait évoqué ses objectifs. « Si tout se passe bien, on espère oui. J’espère un retour pour la fin du mois de février. Le plus important est de retrouver la compétition, retrouver mes coéquipiers » avait-il confié en janvier dernier; Et Rico est dans les temps.

Le retour de Rico est imminent