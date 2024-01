PSG : Après le drame, il annonce son retour !

Amadou Diawara

Victime d'un terrible accident de cheval, Sergio Rico aurait pu perdre la vie. Véritable miraculé, le gardien du PSG n'a qu'une idée en tête : faire son retour sur les terrains en tant que gardien. Reste à savoir s'il rejouera avec le club parisien, sachant que son contrat se termine le 30 juin.

A la fin du mois de mai, Sergio Rico a été victime d'un terrible accident de cheval. Un accident qui aurait pu lui être fatal. En effet, Sergio Rico aurait pu perdre la vie.

Mercato - PSG : Une offre historique dégainée pour Mbappé ? https://t.co/bzBkwcmEeD pic.twitter.com/mGHd7DvxhX — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Sergio Rico veut faire son retour

Miraculé, Sergio Rico espère bientôt refouler les terrains et reprendre son activité de footballeur, plus précisément de gardien de but. Pour rappel, l'Espagnol est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin.

«Il n’y a aucune autre option dans ma tête»