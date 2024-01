PSG : Luis Enrique calme le jeu après sa sortie improbable

Amadou Diawara

Après le sacre du PSG au Trophée des Champions face à Toulouse, Luis Enrique a lâché une sortie improbable sur Manuel Ugarte, qu'il n'a pas fait jouer une seule minute lors de cette rencontre. Dans la foulée, le coach parisien a tenu à faire passer un message fort à son milieu de terrain.

Ce mercredi soir, le PSG a remporté le Trophée des Champions en l'emportant face au Toulouse FC (2-0). Alors que Manuel Ugarte est resté sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre, Luis Enrique a fait une sortie improbable à son sujet.

Mercato - PSG : Une offre historique dégainée pour Mbappé ? https://t.co/bzBkwcmEeD pic.twitter.com/mGHd7DvxhX — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

«Il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur»

« Manuel Ugarte ? Aujourd'hui (mercredi), il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait » , a lâché Luis Enrique en conférence de presse. Dans la foulée, le coach du PSG est revenu sur ses propos, envoyant un gros message à Manuel Ugarte.

«Je suis ravi de Manu Ugarte»