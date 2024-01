PSG : En direct, il s'oppose à cette vente au Qatar

Benjamin Labrousse

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG cherche activement à devenir propriétaire de son stade. Un temps intéressé par le rachat du Parc des Princes, le fonds d’investissement qatari QSI s’est toujours heurté à la fermeté de la municipalité de Paris dans ce dossier. Un adjoint d’Anne Hidalgo en a d’ailleurs remis une couche à ce sujet.

Il s’agit de l’un des projets les plus importants du PSG version QSI. Plus de dix ans après avoir racheté le club de la capitale (en 2011), le fonds d’investissement qatari espère activement devenir propriétaire de son stade. Ainsi, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a longtemps tenté de faire pression sur la municipalité de Paris afin qu’elle lui cède le Parc des Princes à un prix raisonnable. Cependant, les deux parties n’ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente. En avril 2023, la maire de Paris Anne Hidalgo affirmait pourtant « avoir ouvert la porte » afin que le PSG puisse posséder le Parc des Princes. En revanche, Anne Hidalgo qualifiait de « ridicule » l’offre transmise par QSI à hauteur de 38M€ pour le rachat de l’antre du PSG...

« Je m’opposerais à la vente du Parc des Princes »

Invité de Sud Radio ce vendredi matin, l’adjoint de la Maire de Paris au niveau de l’espace public et des mobilités, en a remis une couche dans ce dossier, rejetant une possible vente du Parc des Princes au PSG. « Je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar ou de toute façon la vente du Parc des Princes. […] En tant qu’élu parisien, je m’opposerais à la vente du Parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés ! » , a ainsi déclaré David Belliard.

« Ils ont suffisamment de moyens »