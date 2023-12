Le PSG tire le gros lot ? Marquinhos calme tout le monde

Thomas Bourseau

Le PSG connaît son adversaire pour les 1/8èmes de finale de Ligue des champions depuis ce lundi midi. En effet, le champion de France se frottera à la Real Sociedad et non le Bayern Munich ou le Real Madrid comme ce fut le cas lors des deux éditions précédentes. Mais pour Marquinhos, ce n’est pas un tirage facile pour autant.

Cette édition de Ligue des champions est bien différentes des trois dernières pour le PSG. Pour rappel, en 2023, le club parisien avait hérité du Bayern Munich en 1/8ème de finale. Un an plus tôt, ce fut le Real Madrid et en 2021, le FC Barcelone. Bien que le Paris Saint-Germain soit arrivé à la 2ème place de son groupe en phase de poules de C1, le champion de France a eu le droit à un tirage plus clément.

«C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG»

Un tirage au sort moins corsé, mais pas un cadeau pour autant. C’est en effet le point de vue du journaliste Frédéric Hermel qui a averti le Paris Saint-Germain sur RMC . « C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG. Il s’apparente au petit Poucet sauf que dans le jeu, c’est l’équipe qui joue le mieux au football de toute l’Espagne. C’est vrai que c’est une équipe qui a peu d’expérience européenne. C’est un grand d’Espagne mais un petit d’Europe. Mais au niveau des joueurs de ballon, c’est vraiment une équipe qui va poser des problèmes au PSG. le Barça était un tirage meilleur pour le PSG que la Real Sociedad ».

Marquinhos : «Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers»