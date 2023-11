Le PSG tient son crack, il est aux anges

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 17 ans, Warren Zaïre-Emery confirme au fil des semaines tous les espoirs placés en lui avec le PSG et semble prendre le chemin de l’équipe de France. De quoi ravir Jérôme Rothen, fier de voir un titi parisien s’imposer avec son club formateur, mais l’ancien joueur se montre néanmoins prudent pour la suite.

Où va s’arrêter Warren Zaïre-Emery ? Titulaire indiscutable avec Luis Enrique, après avoir été lancé par Christophe Galtier, le milieu de 17 ans enchaîne les prestations solides et postule désormais à une place en équipe de France. Didier Deschamps devrait en effet miser sur le crack du PSG en vue des prochains matches des Bleus en novembre. Une éclosion XXL qui ravit Jérôme Rothen, fier de voir enfin un titi s’imposer avec le club de la capitale.

Le patron du Real Madrid a une «obsession» avec Mbappé https://t.co/LAD7zO4FmG pic.twitter.com/2lFecSYfcS — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

« Je suis content d'avoir ce mec »

« Je suis content de voir, un jeune, un titi parisien, s’imposer au PSG et qui a la fierté de porter le maillot, ça m'a tellement manqué ces dernières années , savoure l’ancien joueur du club dans son émission, au micro de RMC. Avoir ce repère sur le terrain, c'est essentiel pour n’importe quel club, et encore plus par rapport à ce qui s'est passé au PSG depuis quelques années au niveau de l'image. Je suis content d'avoir ce mec, sur qui on peut se reposer ».

« Avoir le niveau international, ça se mérite »