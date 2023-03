Le PSG tient déjà le futur Lionel Messi, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxième du classement The Best derrière Lionel Messi, Kylian Mbappé a réalisé une magnifique année 2022, ponctuée par un triplé retentissant en finale de la Coupe du monde. Interrogé sur l’attaquant français du PSG, Ronaldo estime d’ailleurs qu’il est l’héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Auteur d’une année 2022 impressionnante sur le plan individuel, Kylian Mbappé a notamment crevé l’écran à la Coupe du monde avec son triplé en finale contre l’Argentine. Cela n’a pas suffi pour remporter le Trophée The Best qu’il a laissé à son coéquipier du PSG, Lionel Messi. Mais Ronaldo lui prédit malgré tout un très grand avenir.

«Il sera le prochain à le faire»

« Je l’ai salué, on a un peu papoté. C’est un garçon très spécial et à chaque fois qu’on se voit, nous avons une bonne relation. C’est tout simplement bon de le voir. Je crois que nous avons un grand joueur au talent spectaculaire depuis des années. Kylian Mbappé est la garantie que ce qu’ont fait Cristiano Ronaldo, Messi… il sera le prochain à le faire », lance la légende du football brésilien au micro de Quotidien sur TMC . Et ce n’est pas la première fois que Ronaldo encense Kylian Mbappé.

Ronaldo est fan de Mbappé