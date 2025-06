Le PSG signe un coup historique, Pogba n'en revient pas !

Les messages de félicitations se multiplient au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, face à l’Inter (5-0). C’est le cas de Paul Pogba, Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, qui sur les réseaux sociaux a tenu à rendre hommage aux hommes de Luis Enrique.

Le rêve de Marquinhos

Evidemment, ceux qui ont été de toutes les campagnes européennes du PSG, étaient aux anges ce samedi. « Je pense à tous les supporteurs qui ont été avec nous, ceux au Parc et ceux dans le monde entier. Je vous aime, profitez et nous on va profiter ici. C'est le plus beau jour de ma vie » a déclaré le capitaine Marquinhos, au micro de M6. « Ma famille m'a accompagné et a vécu ça avec moi. C'était un grand objectif. Quand on est arrivés, personne ne croyait qu'on pouvait aller aussi loin. C'est douze ans de difficultés et où on a souffert ».