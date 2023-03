Le PSG s’enfonce, une star se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Parc des Princes attendait mieux de son équipe ce dimanche. Le PSG s'est incliné à domicile face à Rennes (0-2) et laisse l'OM revenir à sept points au classement de la Ligue 1. L'avance reste assez confortable, mais les cadres du vestiaire prônent la prudence, surtout après leur dernière prestation.

Impuissant. Face à Rennes, le PSG a affiché ses limites actuelles. Battu pour la septième fois de l'année, le club parisien manque cruellement de confiance. Après la rencontre, plusieurs cadres du vestiaire ont pris la parole pour s'excuser auprès des supporters, mais aussi pour rappeler l'objectif de cette fin de saison.

Objectif championnat pour le PSG

« On donne tous notre maximum. Bien sûr que ça nous a un peu touchés. On voulait bien faire, on voulait gagner et continuer notre parcours en Ligue des champions. Mais il faut remettre la tête à l'endroit car le Championnat n'est pas terminé » a déclaré Gianluigi Donnarumma en zone mixte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

« Un match à oublier »