People : Gros buzz du PSG, c’est une longue histoire

Thibault Morlain

Lors de PSG-Rennes, le spectacle était plutôt dans les tribunes que sur le terrain. Alors que le club de la capitale s'est incliné au terme d'une piètre performance, la présence de Kim Kardashian, accompagnée notamment de sa demi-soeur Kendall Jenner, a fait énormément parler. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une telle star vient assister à une rencontre du PSG. Depuis plusieurs années maintenant, les personnalités se multiplient dans les tribunes du Parc des Princes.

Depuis l'arrivée des Qataris, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Reconnu mondialement, le club de la capitale attire les stars et pas seulement celles du football. En effet, désormais, le Parc des Princes est un endroit où il fait bon se montrer quand on est une personnalité. Ainsi, depuis plusieurs années maintenant, il n'est plus étonnant de voir des stars, de tous les milieux, présentes dans le stade du PSG pour assister à une rencontre.

Une star débarque au Parc des Princes, il se paye le PSG https://t.co/sjLo7vLHFM pic.twitter.com/XGPJ3NPMYC — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

Des stars internationales...

Face à Rennes, c'étaient donc Kim Kardashian et Kendall Jenner qui étaient présentes au Parc des Princes. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette dernière vient voir le PSG. En 2015, elle avait assisté à un match face à l'OM en compagnie notamment de la mannequin Gigi Hadid. Une rencontre où Rihanna ou encore Ronaldo étaient également présents. Mais la liste des stars internationales déjà venues au Parc des Princes est longue. On peut notamment citer Michael Jordan, Rafael Nadal, Stephen Curry, Shakira, Jay-Z, Beyonce, Leonardo Di Caprio, Tom Holland, Ed Sheran, Jenna Ortega ou encore Mick Jagger.

... et françaises viennent voir le PSG !

De grands noms française se pressent également au Parc des Princes. On pense bien évidemment à Nicolas Sarkozy, très proche des Qataris. Mais ce n'est pas là. Là encore, on peut citer de nombeux noms comme DJ Snake, grand fan du PSG, Teddy Riner, Malik Bentalha, Patrick Bruel, Jamel Debbouze, Cyril Hanouna...