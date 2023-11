Le PSG se mobilise pour cette recrue du mercato

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé est arrivé au PSG en août dernier, et il n'a pour l'instant pas marqué le moindre but. Malgré tout, que ce soit du côté du club ou de son joueur, on ne s'y inquiète pas plus que ça. Car l'international français reste décisif et sa force de percussion par les dribbles offre souvent de belles occasions. En interne, on le soutient et on est convaincu que la vapeur va s'inverser.

Kylian Mbappé avait gentiment chambré son ami Ousmane Dembélé dans les colonnes du Parisien cette semaine. Égérie d'une marque de lunettes, le numéro 7 du PSG avait répondu ceci lorsqu'on lui demandait à qui il offrirait des lunettes : « À qui pourrais-je donner des lunettes ? Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l’aiderait à marquer (il rit encore). Avec des questions comme ça, le mieux c’est de tirer sur ses amis (rires). »

«Une fois qu'il va marquer ce premier but, ça va tout débloquer»

Rapporté par Le Parisien , Lucas Hernandez est lui aussi revenu plus sérieusement sur le manque de réussite d'Ousmane Dembélé cette saison et annonce que le groupe le soutien et croit en sa future réussite : « Non, on ne le chambre pas. Je suis sûr et certain que cela va arriver et qu’une fois qu’il va marquer ce premier but, ça va tout débloquer. »

Transferts : Le PSG a raté «le meilleur buteur du monde» ! https://t.co/0BXBtMVboM pic.twitter.com/vMa86ynDdE — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Le PSG croit en Dembélé