Le PSG se débarrasse d’un «très bon joueur» : L’annonce du vestiaire

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a pris la direction de Tottenham sous la forme d’un prêt lors du mercato estival et sera de retour au Parc des Princes mercredi soir, dans le cadre du match opposant le PSG à la formation anglaise en Ligue des champions. Pour l'occasion, Khvicha Kvaratskhelia et son entraîneur ont évoqué la présence de l’international français dans les rangs adverses.

Poussé vers la sortie par le PSG durant l’été, Randal Kolo Muani s’apprête à faire son retour au Parc des Princes, mais avec le maillot de Tottenham sur le dos à l'occasion du match entre les deux équipes en Ligue des champions. L’attaquant de 26 ans a pris la direction de l’Angleterre pour un nouveau prêt et aura l’occasion de briller face à son ancienne équipe.

« C'est un très bon joueur » À la veille du match entre le PSG et Tottenham, Khvicha Kvaratskhelia et Luis Enrique ont été interrogés au sujet de l’international français. « On le connaît. C'est un très bon joueur, très dangereux en attaque. Il a montré qu'il mérite d'être là. On doit être attentif avec lui, et essayer de la stopper », a confié l’attaquant géorgien.