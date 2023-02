Le PSG revient de nulle part, il tire la sonnette d'alarme

La rédaction

Qu'elle fut dure cette victoire du PSG. Et surtout, qu'elle fut dure à envisager après avoir vu Lille remonter deux buts de retard, puis mener au score. Pourtant, dans les dernières minutes du match, Kylian Mbappé, puis Lionel Messi ont permis au PSG de remporter ce match capital pour le titre. Après la rencontre, Vitinha a livré son analyse de la rencontre.

Ce dimanche après-midi, c'est un PSG aux trois visages qui était sur le terrain : le PSG clinique avec une avance de deux buts à la 20ème minute, le PSG fébrile avec les sorties sur blessures de Nuno Mendes, Neymar, puis les trois buts encaissés, et le PSG à réaction, pour remporter le match. Ce que retient Vitinha, c'est la capacité de réaction de son équipe.

« Le PSG doit faire mieux »

En zone mixte, le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a réagi après la victoire de son équipe : « C’est très bien la réaction que nous avons eu. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux, et c’est important de le dire. Le PSG doit faire mieux que les derniers matchs. Mais c’est important de parler de la réaction de l’équipe après le 3-2, c’était difficile de revenir. Je pense que ça va nous aider pour la suite. C’est important de dire qu’on n’est pas contents de notre match. On sait qu’on peut être bien meilleurs, et on essaye toutes les semaines de faire ça. On sait aussi que la personnalité que nous avons montrée après le 3-2, c’est quelque chose de très important. Notre réaction était importante. Et aujourd’hui, je pense qu’on doit se concentrer là-dessus. Notre réaction, et la victoire. »

Miracle au PSG, la grosse sortie de Mbappé https://t.co/zI5Ic3GuRm pic.twitter.com/M2sMlNVpiY — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Le caractère, il n'a jamais manqué »