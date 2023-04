Le PSG reçoit un nouveau message pour ce dossier brûlant

Thibault Morlain

Tandis que le PSG serait candidat au rachat du Stade de France, le club de la capitale n'est toutefois pas encore partie du Parc des Princes. Malgré les relations tendues entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo, on souhaite continuer les échanges. Adjoint aux sports à la ville de Paris, Pierre Rabadan a d'ailleurs fait un nouveau point sur le cas du PSG.

Pour agrandir le Parc des Princes, le PSG veut le racheter. Problème, ça bloque avec la Mairie de Paris et Anne Hidalgo concernant le montant de la transaction. Par conséquent, les Qataris envisagent d'autres options, comme celle de déménager au Stade de France. Le PSG serait ainsi candidat au rachat de l'enceinte basée à Saint-Denis, mais du côté de Paris, on ne veut pas perdre le PSG comme l'a fait savoir Pierre Rabadan.

Echecs au mercato, ces femmes qui ont plombé le PSG https://t.co/oIvKJ7yRNQ pic.twitter.com/tU7aTHL6r4 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Évidemment que la ville souhaite garder le PSG ! »

Rapporté par L'Equipe , l'adjoint aux sports à la ville de Paris s'est prononcé sur ce dossier sensible quelques heures après Anne Hildago. Le PSG a ainsi reçu un nouveau message : « Évidemment que la ville souhaite garder le PSG ! On a des solutions à proposer, qui ne sont pas la vente proprement dite, mais qui permettent un développement sportif et économique du club qui est peut-être mieux que n'importe quel autre cadre qu'ils pourraient trouver ailleurs ».

« Nous, la porte est ouverte »