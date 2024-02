Le PSG provoque un clash en politique !

Benjamin Labrousse

Suite à la déclaration du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi où ce dernier affirmait vouloir bouger du Parc des Princes, la présidente du conseil régional d’Ile de France Valérie Pécresse affirmait voiloir aider le club parisien. L’ancienne candidate a la présidentielle aurait pris les choses en main, le tout en provoquant un clash avec un membre de la mairie de Paris. Explication.

Outre le côté sportif, la fin de saison du PSG va être marquée par un dossier brûlant, celui du Parc des Princes. Après des années de négociations avec la mairie de Paris, qui a toujours bloqué la vente du stade parisien, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi déclarait jeudi dernier vouloir bouger du Parc des Princes.

Valérie Pécresse a créé un groupe WhatsApp pour aider le PSG

Un énorme coup de tonnerre, qui a atteint les sphères politiques. Présidente du conseil régional d’Île de France, Valérie Pécresse affirmait vendredi vouloir aider le PSG en ouvrant la possibilité de construire un stade dans la région francilienne. D’après France Info , l’ancienne candidate LR aux élections présidentielles de 2022 aurait ainsi créé un groupe WhatsApp , afin de sonder les maires des villes franciliennes de plus de 10.000 habitants disposées à accueillir la nouvelle enceinte du PSG…

« Tu peux nous aider plutôt que nous tirer dans le dos »