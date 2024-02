Clash avec Hidalgo : Le PSG bientôt sanctionné ?

Hugo Chirossel

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a récemment annoncé que le PSG avait l’intention de quitter le Parc des Princes, Anne Hidalgo a été la cible de banderoles et d’insultes samedi soir, lors de la rencontre opposant le club de la capitale au LOSC (3-1). Des faits qui ont été mentionnés dans le rapport du délégué de ce match et qui pourraient entraîner des sanctions.

« C'est plus facile pour nous désormais, on sait ce que l'on veut. C'est fini pour nous . » Comme l’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi, le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Le club de la capitale essaye de racheter son enceinte depuis un certain temps, mais se heurte à l’intransigeance de la mairie de Paris.

« Hidalgo tue Paris et sa magie »

Une annonce qui fait beaucoup réagir chez les supporters du PSG et plusieurs banderoles ont été déployées dans le Parc des Princes samedi, lors de la victoire contre le LOSC (3-1), visant Anne Hidalgo. « Hidalgo tue Paris et sa magie », « Sans le PSG, le Parc n'a plus de princes », ou bien « Récupéré par les politiques, un stade pour le peuple », pouvait-on notamment lire dans les tribunes du stade de la Porte de Sain-Cloud. Des « Hidalgo démission » ont également été chantés, ainsi que plusieurs insultes à l’encontre de la Maire de Paris.

La commission de discipline pourrait se saisir du dossier