Le PSG perd un joueur, le verdict tombe !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG se déplace au Moustoir du FC Lorient, et ce, pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Si Kang-In Lee n'est pas blessé, il manquera tout de même ce rendez-vous du championnat de France. Non convoqué par Luis Enrique, l'international sud-coréen serait malade, souffrant d'un syndrome viral.

Leader de Ligue 1 depuis son carton à Brest (3-0), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient ce mercredi soir. Pour cette rencontre au Moustoir, Luis Enrique a convoqué 20 joueurs. Si Joao Neves signe son retour dans le groupe du PSG, Kang-In Lee est un absent de dernière minute.

FCL-PSG : Lee sera absent Ne souffrant d'aucun pépin physique, Kang-In Lee ne fait pas partie du groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique. D'après L'Equipe, le numéro 19 du PSG ne sera pas de la partie face au FC Lorient parce qu'il est malade. Une information confirmée par RMC Sport.