Le PSG organise une belle surprise pour Noël

Ce mercredi soir, le PSG reçoit le FC Metz au Parc des Princes (21h) dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1. Pour ce dernier match de 2023, cette rencontre sera marquée sous le signe de la solidarité. Après avoir rendu visite à des enfants en hôpital, le PSG a prévu tout un programme pour ce match. Explications.

Le PSG est assuré de terminer champion d’automne. Avec 37 points au compteur, les hommes de Luis Enrique ont réussi leur première partie de saison, et pourraient prendre le large en tête de la Ligue 1 avec un succès face à Metz ce mercredi soir (21h). Une rencontre qui intervient à cinq jours des fêtes de Noël.

Les joueurs du PSG ont rendu visite à des enfants malades

À ce propos, le PSG a déjà commencé à réaliser plusieurs bonnes actions en vue des fêtes de fin d’année. Ce mardi par exemple, plusieurs joueurs du PSG comme Randal Kolo Muani, Vitinha, Lucas Hernandez, ou encore Ousmane Dembélé ont été aperçus à l’hôpital Robert Debré situé dans le XIXème arrondissement de Paris. Les Parisiens étaient ainsi venus donner un peu de réconfort aux enfants malades à l’approche de Noël.

La fondation PSG met en place une journée réservée à la précarité étudiante