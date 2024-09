«Le PSG n’a plus de stars» : L’OM en route pour un coup historique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison a bien débuté désormais, l'OM prouve qu'il est capable de tenir le rythme. Deuxième du classement de Ligue 1 derrière le PSG, le club a peut-être un avantage que les Parisiens n'auront pas : moins de matches à jouer. A cause des déboires de la saison dernière, l'OM n'aura pas de compétition européenne à préparer, ce qui veut dire que tous les efforts seront concentrés vers le championnat.

Auteur d'un grand début en Ligue 1, l'OM semble être en mesure de pouvoir réintégrer les sommets du classement cette année. Les Marseillais ont beaucoup travaillé pour renforcer leur effectif cet été et plusieurs joueurs arrivent à s'illustrer à chaque match. L'objectif est clairement le podium, voire mieux !

Des joueurs capables de tout

Bien en place en attaque depuis le début de la saison, l'OM enchaîne les buts grâce à Mason Greenwood notamment. L'attaquant anglais de 22 ans est clairement l'homme de ce début de championnat et il inspire ses coéquipiers qui sont eux aussi capables de trouver le chemin des filets. « Les Marseillais me semblent avoir davantage d’emprise sur le jeu que sur les dernières saisons. C’est déjà bon signe, ils ont une attaque où chacun de ses membres peut marquer, ça aussi c’est nouveau. Le grand attaquant n’est peut-être pas à l’OM, mais j’ai l’impression que Greenwood, Maupay, et puis aussi Wahi qui reste encore muet et Luis Henrique qui se révèle… Tous ces garçons sont capables de marquer de buts » analyse Pascal Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Le PSG menacé ?

Grand favori à sa propre succession, le PSG a lui aussi démarré l'exercice 2024-2025 de la meilleure des manières en enchaînant 4 victoires malgré le départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale pourrait se faire surprendre par l'OM si l'enchaînement est difficile à tenir. « Ce qui me fait dire aussi que la rivalité avec l’OM peut s’exercer tout au long de la saison, c’est que PSG n’a plus de stars, a rajeuni son effectif et va devoir se coltiner la nouvelle formule de la Ligue des champions au contraire de l’OM, donc l’accumulation. Attention ! Attention à cela » avertit le consultant.