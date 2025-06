Le PSG lui fait vivre un calvaire, il déballe tout…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern Munich aux tours précédents, l'Inter s'est heurtée à un os : le PSG. Les hommes de Luis Enrique ont asphyxiés le club nerazzurro en finale de Ligue des champions (5-0). Un naufrage que n'explique toujours pas Nicolo Barella, milieu de terrain du club lombard.

Aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs, Nicolo Barella a pris la parole en début de semaine sur le douloureux souvenir de la finale de la Ligue des champions. Le 31 mai dernier, le PSG corrigeait l'Inter à Munich sur le score de 5 buts à 0, faisant vivre aux Nerazzurri et à l'international italien un deuxième échec en finale de C1 en trois ans.

«Je n'ai pas de réponse et il n'y a probablement pas d'explication» Pour DAZN, Nicolo Barella, près d'un mois après cette funeste soirée en Bavière, n'a toujours pas d'explication sur cette déroute de l'Inter. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas de réponse et il n'y a probablement pas d'explication. C'était une combinaison de facteurs. Nous avons beaucoup parlé entre nous, surtout les plus expérimentés, mais nous n'avons pas trouvé de coupable. Chacun avait des sentiments différents, et cela montre qu'il n'y a pas de cause unique ».