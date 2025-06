Dembélé - PSG : L’avertissement est lancé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent aux Etats-Unis aux côtés de ses coéquipiers pour la Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé est touché à la cuisse depuis quelques semaines et il n'a pas encore pu débuter la compétition. Le staff prend très au sérieux son état physique et au vu des améliorations ces derniers temps, le PSG pensait pouvoir l'aligner pour les huitièmes de finale. Pour Mamadou Sakho, il ne faut prendre aucun risque pour éviter d'aggraver la situation.

Auteur d'une saison extraordinaire, Ousmane Dembélé est même devenu un candidat très sérieux pour le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français a dû ralentir la cadence ces dernières semaines puisqu'il est touché à la cuisse depuis la finale de la Ligue des champions. Le PSG espère encore pouvoir l'aligner pour la Coupe du monde des clubs, alors que la qualification pour les huitièmes de finale a été validée lundi face aux Seattle Sounders. Mamadou Sakho conseillerait au club de ne pas se précipiter.

Un trop gros risque pour Dembélé ? Présent aux Etats-Unis, Ousmane Dembélé va mieux et a repris les entraînements collectifs. Pour autant la perspective de le voir disputer un match ne séduit pas tout le monde, à commencer par Mamadou Sakho. « On veut tous voir Ousmane Dembélé sur le terrain, car il nous régale quand il joue. Mais il faut savoir écouter son corps. En tant que sportif, parfois, quand on a des petites douleurs, on veut forcer, passer au-dessus. Mais il y a des médecins, on est bien encadrés pour être bien conseillés » déclare l'ancien joueur formé au PSG et parti en 2013 au micro de DAZN.