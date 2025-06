Transferts : Barcola au PSG, c’est terminé ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Considéré comme le nouveau phénomène du PSG lors de la saison 2023/2024, Bradley Barcola voit désormais sa place menacée. Avec l’émergence de Désiré Doué et l’affirmation de Khvicha Kvaratskhelia à son poste, un départ de l’international français cet été n’est plus à exclure. Le Bayern Munich se serait manifesté. Alors, que doit faire le PSG cet été ?

De titulaire en puissance à remplaçant ? En l’espace de quelques mois, Bradley Barcola est passé du rire à l’étonnement. L’ailier français n’avait pas caché sa surprise au moment de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier dernier. Un joueur qui s’est très vite imposé au PSG et qui représente, aujourd’hui, le principal danger à son poste. A cela se rajoute l’éclosion de Désiré Doué, qui a été préféré à Luis Enrique pour la finale de Ligue des champions le 31 mai dernier.

Luis Enrique a tranché

Malgré quelques décisions défavorables, Luis Enrique voudrait conserver Barcola dans son groupe. Désireux de compter sur toutes les forces vives, le technicien espagnol aimerait obtenir de multiples solutions en attaque. « Barcola est impliqué sur 35 actions de but (18 buts, 17 passes décisives), il est le meilleur passeur du championnat (10, ex aequo avec Ryan Cherki), l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. C’est un joueur de très haut niveau. Il est extrêmement important et le sera » avait déclaré Luis Enrique. Reste à savoir si Barcola acceptera de traverser une nouvelle saison dans cette position. Le juste milieu pourrait être de le prêter au Bayern Munich, afin d’éviter tout risque de frustration.

