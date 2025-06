«Le plus grand joueur du monde au PSG», l’annonce qui va faire parler !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux saisons et puis s’en va. Le « plus grand joueur du monde » a plié bagage en 2023 en troquant la tunique du PSG pour celle de l’Inter Miami. Et maintenant, place aux retrouvailles en 1/8ème de finale de la Coupe du monde des clubs dimanche. Un rendez-vous avec ce qu’il se fait de mieux d’après Gianluigi Donnarumma, n’en déplaise aux détracteurs de Messi.

C’est ironique, mais également factuel. Avant la signature de Lionel Messi à l’été 2021, le PSG restait sur une demi-finale et une finale de Ligue des champions. Lors de ses deux saisons passées dans la capitale, l’Argentin n’a jamais pu franchir le cap des 1/8èmes de finales de la C1 avec Mauricio Pochettino et Christophe Galtier sur le banc de touche du Paris Saint-Germain.

Deux ans après son départ, Messi reste «le plus grand joueur du monde» selon Donnarumma Et même constat pour l’après-Messi au PSG avec l’accession au dernier carré de la C1 en 2023/2024 et un sacre cette saison. Outre ce point déterminant pour ses détracteurs à Paris, l’implication questionnable du champion du monde 2022 pendant son passage au PSG a engendré de nombreux débats et coups de gueule. Mais Gianluigi Donnarumma n’a que faire de tout ça et ne s’en est pas caché face à la presse sur le sol américain pour la Coupe du monde des clubs en marge du choc en 1/8ème de finale entre le PSG et l’Inter Miami de Lionel Messi. « Messi, c'est fantastique pour nous, pour moi. J'ai passé deux ans ici avec lui, le plus grand joueur du monde ».