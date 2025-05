Le PSG lui fait vivre un calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, le PSG a affiché un niveau impressionnant. En Ligue 1 notamment, Paris a été sacré champion de France après une longue série d’invincibilité. Battu trois fois par le club francilien cette saison avec l’AS Monaco, Lamine Camara s’est lâché sur la difficulté que représente un affrontement contre la formation de Luis Enrique.

Le PSG a réalisé une saison historique. Ce samedi soir, le club de la capitale reçoit l’AJ Auxerre au Parc des Princes pour le dernier match de championnat de la saison. S’il reste encore la finale de la Coupe de France (24 mai face à Reims), la finale de la Ligue des Champions (31 mai face à l’Inter Milan), ainsi que la Coupe du monde des clubs à disputer, la formation de Luis Enrique peut déjà se satisfaire d’un bilan extrêmement réussi en Ligue 1.

Une saison maîtrisée pour le PSG

Déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, le PSG a terrorisé ses adversaires. Si Paris espérait finir cet exercice 2024-2025 invaincu, les Rouge et Bleu n’ont pas connu d’égal sur cette saison, et ont impressionné un bon nombre d’adversaires. En comptant le trophée des Champions remporté en janvier dernier, le PSG a affronté trois fois l’AS Monaco cette saison, pour un bilan de trois victoires (2-4, 1-0, 4-1).

« Ils utilisent des joueurs pour nous déstabiliser et ça marche »

Au cours d’un entretien accordé à FootMercato ce samedi, le milieu de terrain Lamine Camara s’est exprimé sur le PSG. « Le PSG tout le monde l’a vu cette saison. C’est une bonne équipe et ils le montrent même en Ligue des Champions. Ils sont en finale. Il y a des joueurs de grande qualité là-bas. On a joué trois fois contre eux cette saison avec le match à Doha (Trophée des Champions). Ils ont gagné trois fois. C’était des matches difficiles, un adversaire qui nous a posé des problèmes. Mais, on savait qu’il y avait de la place pour les battre aussi. On a même mené 2-0 la dernière fois, mais ils ont fini par remonter. Ils utilisent des joueurs pour nous déstabiliser et ça marche », a confié le Sénégalais de 21 ans.