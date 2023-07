Le PSG l’écarte, Mbappé retourne chez son ex

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours pas décidé à quitter le PSG ou à prolonger son contrat, Kylian Mbappé est encore mis à l’écart. L’attaquant parisien s’entraîne avec le « loft » et il va bénéficier, comme le reste des indésirables, de deux jours de repos. Mbappé compte les rentabiliser en s’offrant une petite virée à Monaco, un endroit qu’il connaît par cœur.

Kylian Mbappé vit, une nouvelle fois, un mercato agité. Il y a plus d’un mois, l’attaquant du PSG a envoyé une lettre à sa direction pour expliquer qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale. Une nouvelle très mal reçue par Nasser Al-Khelaïfi qui n’a pas manqué de mettre la pression à Kylian Mbappé en conférence de presse.

Le PSG l’a écarté de sa tournée

« J’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu », avait lancé Nasser Al-Khelaïfi. Loin d’être effrayé par la prise de parole du président du PSG, Kylian Mbappé n’a pas changé de cap. Alors la direction parisienne a décidé de sévir. L’international français a été écarté du groupe parisien qui a pris le chemin du Japon et de la Corée du Sud pour la tournée de pré-saison.

Le PSG prépare son transfert, le vestiaire prend position https://t.co/uHh6iLJYVP pic.twitter.com/eR43C37V2L — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Mbappé rentre à Monaco