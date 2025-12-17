Le PSG le largue, il réalise un coup historique !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianlugi Donnarumma a beaucoup fait parler de lui cet été. Son club du Paris Saint-Germain a en effet décidé de l’écarter de l’équipe, préférant miser sur Lucas Chevalier, arrivé du LOSC pour 50M€.

Certains se demandent encore pourquoi. Parmi les principaux héros de l’épopée européenne du PSG, Gianluigi Donnarumma se vu montrer la porte de sortie et a été obligé de se trouver un nouveau club. La faute aux négociations autour de son contrat, même si certains assurent que c’est Luis Enrique qui ne le voulait plus à Paris.

Donnarumma meilleur gardien Best FIFA Awards 2025 L’international italien a depuis réussi à rebondir du côté de Manchester City, avec d’ailleurs de très bons résultats. Et ce mardi, il a reçu un nouveau trophée, puisqu’il a été élu meilleur gardien de l’année aux Best FIFA Awards 2025. Un titre évidemment en grande partie reçu grâce à ses prestations avec le PSG, la saison dernière.