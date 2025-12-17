Le PSG le largue, il réalise un coup historique !

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianlugi Donnarumma a beaucoup fait parler de lui cet été. Son club du Paris Saint-Germain a en effet décidé de l’écarter de l’équipe, préférant miser sur Lucas Chevalier, arrivé du LOSC pour 50M€.
Certains se demandent encore pourquoi. Parmi les principaux héros de l’épopée européenne du PSG, Gianluigi Donnarumma se vu montrer la porte de sortie et a été obligé de se trouver un nouveau club. La faute aux négociations autour de son contrat, même si certains assurent que c’est Luis Enrique qui ne le voulait plus à Paris.
Donnarumma meilleur gardien Best FIFA Awards 2025
L’international italien a depuis réussi à rebondir du côté de Manchester City, avec d’ailleurs de très bons résultats. Et ce mardi, il a reçu un nouveau trophée, puisqu’il a été élu meilleur gardien de l’année aux Best FIFA Awards 2025. Un titre évidemment en grande partie reçu grâce à ses prestations avec le PSG, la saison dernière.
« Il a été extraordinaire avec le PSG »
« Félicitations à Gianluigi Donnarumma, élu Meilleur Gardien de But FIFA 2025 ! » a déclaré Gianni Infantino, président de la FIFA. « Il a été extraordinaire avec le PSG lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, après sa victoire en Ligue des Champions et son triplé. Il est le premier italien à remporter ce titre après Gianluigi Buffon en 2017, dont il est le digne successeur ».