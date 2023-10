Le PSG lâche 90M€, Riolo s’interroge…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival pour 90M€, Randal Kolo Muani a pour l'instant beaucoup de mal à trouver son rythme de croisière au sein du club de la capitale. Et Daniel Riolo ne dissimule pas ses doutes au sujet du buteur de l'équipe de France et de sa capacité à s'imposer au PSG.

En plus des arrivées de Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Bradley Barcola, le PSG avait réussi à boucler le transfert de Randal Kolo Muani dans les dernières minutes du mercato estival 2023. Attiré en provenance de l'Eintracht Francfort pour 90M€, le buteur français était donc censé rapidement s'imposer comme un élément majeur du secteur offensif parisien. Mais force est de constater que Kolo Muani peine à justifier les espoirs placés en lui, et ce malgré son but inscrit mercredi soir face au Milan AC en Ligue des Champions (3-0).

« J'ai un doute sur Kolo Muani »

Interrogé au micro de RMC Sport , dans l'After Foot, Daniel Riolo a d'ailleurs évoqué ses interrogations sur le buteur du PSG : « J'ai un doute sur Kolo Muani. On s'est peut-être trompé. Je ne sais pas si eu un vrai avis sur lui mais je me souviens que j'avais beaucoup parlé d'une interview qu'il avait donnée dans laquelle il parlait du travail qu'il faisait, donc il donnait l'image d'un gars sérieux. Mais un gars sérieux, ça n'en fait pas forcément un bon joueur. Moi je vois techniquement un joueur vachement empreinté. Le PSG a mis 80M€ (NDLR : En réalité, 90M€ bonus compris) sur ce gars-là et quand je vois ses prises de balle... », lâche l'éditorialiste.

