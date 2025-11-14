Le PSG lâche 40M€ : Mbappé annonce le jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis son transfert au PSG cet été pour 40M€, Lucas Chevalier peine encore à convaincre dans ses performances. Mais Kylian Mbappé, qui côtoie l’ancien gardien du LOSC en équipe de France, se veut malgré tout rassurant et annonce du lourd pour l’avenir de Chevalier au PSG.

Le PSG a-t-il fait fausse route en misant 40M€ sur Lucas Chevalier (24 ans) lors du dernier mercato estival ? L’ancien gardien du LOSC peine encore à se montrer au niveau et enchaine les petits erreurs qui peuvent parfois coûter très cher au club de la capitale. Mais de son côté, Kylian Mbappé se veut rassurant quant au futur de Chevalier et estime que ce dernier finira par trouver son rythme de croisière au PSG.

« L’un des meilleurs clubs d’Europe… » « Sur le terrain, c’est normal, il arrive au PSG, c’est le plus grand club de France, l’un des meilleurs d’Europe. On ne va pas regarder ce que tu sais faire, mais ce que tu ne fais pas. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand tu es au PSG, il doit juste comprendre dans quel club il est », a confié Kylian Mbappé mercredi en conférence de presse, avant d’annoncer le jackpot pour Lucas Chevalier au PSG.