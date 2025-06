Le PSG l’a totalement choqué !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a deux semaines, le PSG terrassait l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0), et s’offrait une soirée étoilée. Totalement dominateurs sur cette finale, les Parisiens ont impressionné les observateurs italiens dont Walter Zenga, ancien gardien de but des Nerrazzuri (entre 1978 et 1994), qui a été subjugué par Paris en commentant la rencontre.

Le PSG définitivement dans l’histoire. Après des années de galères et de combats acharnés, le club de la capitale a enfin réalisé son rêve le plus fou : remporter la Ligue des Champions. A travers un parcours compliqué et semé d’embûches, les hommes de Luis Enrique ont déjoué tous les pronostics afin de l’emporter.

Le PSG a plié la rencontre face à l’Inter Surtout, le PSG a terrorisé son adversaire en finale. Pourtant tombeur du FC Barcelone, l’Inter Milan n’a rien pu faire face aux Rouge et Bleu, et les hommes de Simone Inzaghi ont rapidement sombré. Ancien joueur de l’Inter et désormais commentateur pour la télévision italienne, Walter Zenga témoigne.