Le PSG galère, Luis Enrique envoie un avertissement

Alexis Brunet

Le PSG recevait le Stade de Reims ce dimanche, et le club de la capitale n'a pas réussi à arracher la victoire, se contentant d'un match nul, 2-2. C'est le troisième match nul de suite pour les hommes de Luis Enrique en championnat. Le coach parisien a tenu à remobiliser ses troupes, et leur a envoyé un avertissement.

Le PSG a beau être premier de Ligue 1, il avance au ralenti depuis quelque temps. Le club de la capitale reste sur trois matches nuls lors des trois dernières rencontres de championnat, dont le dernier en date face au Stade de Reims, ce dimanche, sur le score de 2-2.

Luis Enrique envoie un message à ses joueurs

Présent en conférence de presse d'après match, Luis Enrique a affirmé que son équipe méritait de gagner ce dimanche. Le coach du PSG a aussi envoyé un avertissement à ses joueurs, leur demandant d'être bien préparés pour les matches importants à venir. Ses propos sont rapportés par Culture PSG . « Aujourd’hui, nous avons été meilleurs qu’eux, on s’est créés beaucoup d’occasions et on a dominé le match. Bien sûr, ils ont aussi eu quelques occasions mais je pense qu’on méritait de gagner. Mais en football, il faut être prêt et préparés parce que des matches difficiles sont à venir. Il faut qu’on soit préparés. »

Mbappé encore sur le banc

Face au Stade de Reims, Luis Enrique avait encore une fois décidé de se priver de Kylian Mbappé au coup d'envoi. L'attaquant du PSG est entré à la 73ème minute, à la place de Gonçalo Ramos, sans parvenir à faire la différence.