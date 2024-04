Le PSG fait une promesse historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours engagé sur l’ensemble des compétitions, le PSG pourrait donc réaliser un quadruplé historique cette saison avec notamment le premier succès de son histoire en Ligue des Champions. D’ailleurs, alors que le public du Parc des Princes lui a rendu un vibrant hommage dimanche soir, Marquinhos a promis de ramener tous ces trophées en fin de saison.

Plus que jamais leader du championnat avec onze points d’avance sur son dauphin et après avoir déjà remporté le Trophée des Champions (en janvier contre Toulouse, 2-0), le PSG peut donc viser un quadruplé inédit en cette fin de saison. Le club de la capitale disputera la finale de la Coupe de France contre l’OL, et a également validé son ticket pour la demi-finale de la Ligue des Champions où il affrontera le Borussia Dortmund. Et pour la première fois de son histoire, le PSG pourrait donc tout rafler en une seule saison.

« On va aussi aller chercher la C1 »

Alors que le Parc des Princes lui rendait hommage dimanche soir pour son record du nombre d’apparitions sous le maillot du PSG (438), Marquinhos a fait une promesse légendaire aux supporters : « On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat est là, c'est au vert. On va aller chercher ce titre. La finale de Coupe de France est là, on va aller la chercher. Et la Ligue des champions est là aussi, on va aussi aller la chercher », a lâché le capitaine du PSG.

« On va se donner à 100 % »