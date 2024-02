Le PSG fait un grande annonce avant le choc

Jean de Teyssière

Mercredi 14 février prochain, le PSG espérera vivre un début de lune de miel avec la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra réussir à vaincre la Real Sociedad lors du match aller, qui se disputera au Parc des Princes. Le PSG a parfaitement préparé la rencontre en battant le LOSC (3-1) en Ligue 1. Ce qui donne de la confiance aux joueurs parisiens.

Malgré un but encaissé dès la 4ème minute, le PSG a bien réagi en revenant vite au score, avant de s'envoler pour finalement gagner 3-1. Un match remporté par une équipe remaniée. Des cadres comme Warren Zaïre-Emery ou encore Kylian Mbappé étant absents.

«Si on a déjà la tête à ce match ? Oui, maintenant on l’a»

Le capitaine du soir, Danilo Pereira a réagi à la victoire du PSG en fin du match. Au micro de Free Ligue 1 , le Portugais avoue être déjà pleinement concentré sur le match face à la Real Sociedad : « Si on a déjà la tête à ce match ? Oui, maintenant on l’a. Ça va être difficile, c’est une équipe qui aime avoir le ballon. »

«Si on arrive à garder le ballon, on va se rendre le match plus facile»