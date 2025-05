Le PSG fait le ménage, trois départs déjà bouclés ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques jours après un match héroïque face à Arsenal en Ligue des champions, le PSG va procéder à un large turn-over à Montpellier. Pour cette rencontre sans enjeu, Luis Enrique va faire appel à plusieurs espoirs du centre de formation, qui, pour certains, s'interrogent sur leur avenir dans la capitale française.

A deux journées de la fin du championnat, de nombreux titis parisiens s’interrogent sur leur avenir au PSG. A Paris, plus qu’ailleurs, il est difficile pour les jeunes d’intégrer durablement le groupe principal de Luis Enrique. Alors, certains envisagent de s’exiler pour trouver du temps de jeu et, pourquoi pas, marcher sur les pas d’un Kingsley Coman.

Des jeunes vont changer d'air ?

Selon les informations de L’Equipe, le jeune Axel Tape envisage sérieusement un départ en Allemagne. Aperçu dans le groupe face à Espaly en janvier dernier, ce joueur polyvalent serait surveillé par le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort. Autre espoir du club, Quentin Ndjantou (17 ans) serait lui surveillé par Hoffenheim.

Un prêt pour Mbaye ?

Le cas d’Ibrahim Mbaye est plus sensible. Car l’attaquant est référence comme l’une des plus grandes promesses du PSG. Le club parisien semble vouloir compter sur lui, même si un prêt la saison prochaine est envisagé pour qu’il puisse encore progresser. Récemment arrivé fans le groupe de Luis Enrique, Noham Kamara devrait, quant à lui, poursuivre sa carrière au PSG.