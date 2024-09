Le PSG évite la catastrophe, le vestiaire balance tout

Jean de Teyssière

Pour clôturer la troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lille, dans un match qui avait tout du piège. Récemment qualifiés pour la Ligue des Champions, le LOSC de Bruno Génésio est en pleine bourre mais le PSG a réussi à s’extirper du piège, malgré une grosse frayeur à la fin du match (1-3). Le capitaine, Marquinhos, était soulagé à la fin du match.

En trois minutes, le break était fait. Un penalty de Vitinha, puis un but de Barcola ont permis au PSG de mener 2-0 avant la mi-temps. Mais le dernier quart d’heure était à l’avantage de Lille qui réduit l’écart grâce à Zhegrova et Tiago Santos croit même égaliser trois minutes plus tard. Kolo Muani a mis les siens à l’abri à la fin du match et le PSG passera la trêve en leader.

«On est fiers»

Dans des propos rapportés par Culture PSG, le capitaine parisien Marquinhos, savourait cette difficile victoire : « Oui, c'est vrai, on est fiers. On avait dit dans le vestiaire que c'était un match très important, de haut de tableau, c'était une confrontation directe et c'était très important de gagner même si c'est à l'extérieur, que le public pousse beaucoup et qu'ils ont beaucoup d'énergie ici. A 2-0, on a vu qu'ils ont continué à aller de l'avant et à ne rien lâcher. C'est un bon test pour nous, un match de Coupe d'Europe, deux équipes qui jouent la Champions League. »

«Ce sont des points comme ici qui font gagner un championnat»

« On avait dit que c'était le début de saison, que les gens ne se rendent pas forcément compte comme c'est important des points comme ça. C'est ma douzième saison ici et je sais que ce sont des points comme ici qu'on va chercher à l'extérieur en haut de tableau qui font la différence et font gagner un championnat, explique Marquinhos. C'est pour ça qu'on avait les idées claires. Le coach aussi ne nous lâche pas, même à l'entraînement. C'est quelqu'un qui est très exigeant avec l'équipe, on le voit sur le terrain. L'équipe n'est pas encore tout à fait prête physiquement, il y a aussi des joueurs qui ont besoin de temps pour s'adapter à la philosophie du coach. Mais ce sont des matches comme ça qui nous mettent à l'épreuve et nous permettent d'aller chercher de belles choses. »