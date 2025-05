Le PSG en finale : Mbappé «en colère» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire en éliminant Arsenal. Une réussite inattendue en début de saison après le départ de Kylian Mbappé. D'ailleurs, vu d'Espagne, on imagine facilement que le capitaine de l'équipe de France n'a pas très bien vécu ce match.

Ironie du sort, le PSG peut remporter la première Ligue des champions des champions de son histoire, la saison qui suit le départ de Kylian Mbappé. Le Bondynois, qui avait rejoint le Real Madrid justement pour remporter la compétition, a été éliminé en quart de finale et n'était donc que spectateur pour la qualification de ses anciens coéquipiers en finale. D'ailleurs, Raúl Varela, journaliste de MARCA, est persuadé que Mbappé a ressenti un peu de colère.

«J'ai pensé à Mbappé qui, pour l'instant, ne pouvait pas faire pire après le changement d'équipe»

« C'est l'une des premières pensées que j'ai eues à la fin du match au Parc des Princes. En plus d'apprécier la qualité de son jeu, le magnifique travail de Luis Enrique sur le banc du PSG, j'ai pensé à Mbappé qui, pour l'instant, ne pouvait pas faire pire après le changement d'équipe. Je me suis demandé hier soir et je me demande aujourd'hui ce qu'il pensait chez lui en regardant la performance de ses anciens coéquipiers et amis qui se sont qualifiés pour la finale à Munich après avoir battu Arsenal », écrit-il dans son édito pour MARCA avant de poursuivre.

«Mais je suis sûr qu'en son for intérieur, il aura aussi un peu de colère»

« Je suppose qu'il était heureux, pour des gens comme Achraf, par exemple, l'un de ses grands confidents et un joueur clé de l'équipe parisienne. Après tout, il a passé de nombreuses années sous ce maillot et, malgré tout ce qui s'est passé lors de son départ avec Al Khelaifi, cet attachement au club ne se perd pas comme ça. Mais je suis sûr qu'en son for intérieur, il aura aussi un peu de colère. Comment est-il possible qu'ils (le PSG) se soient tellement améliorés sans moi ? Comment est-il possible qu'ils (Madrid) se soient tellement détériorés avec moi ? », se demande ainsi Raúl Varela.