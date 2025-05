Le PSG en finale : La catastrophe souhaitée par l'OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur d’Arsenal, le PSG a désormais rendez-vous avec l’Inter en finale de la Ligue des champions, avec l’ambition de décrocher le Graal européen espéré depuis son rachat par le Qatar. Du côté de l’OM, on espère voir le club de la capitale s’incliner le 31 mai prochain, du côté de Munich.

Le 31 mai prochain, le Paris Saint-Germain a l’occasion d’entrer dans l’histoire du football français en devenant la deuxième formation tricolore à remporter la Ligue des champions, trente-deux ans après l’Olympique de Marseille. Alors que les Phocéens l’avaient emporté contre l’AC Milan, le club de la capitale a rendez-vous avec l’Inter en finale.

« A ce jour, on est les seuls. Et j’aimerais bien qu’en septembre ça continue » Du côté de Marseille, ce match ne laisse évidemment personne indifférent, y compris au sein de l’OM, où on l’on assume le fait de vouloir voir le PSG s’incliner pour la deuxième fois de son histoire, cinq ans après la finale perdue face au Bayern Munich. « Je vais peut-être aller au stade parce que j’ai des enfants qui veulent aller. J’ai beaucoup de respect pour Nasser. Avant l’OM, j’avais des relations avec lui. J’ai aussi mon président, Mr Marotta, qui m’avait fait signer à la Juve. Après, à ce jour, on est les seuls. Et j’aimerais bien qu’en septembre ça continue », a reconnu sur RMC Medhi Benatia, directeur du football à l’OM.