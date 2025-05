Le PSG débarque sur M6, la loi qui plombe Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. Une rencontre évidemment à suivre sur Canal+, diffuseur officiel de la compétition, mais également sur M6, en clair. Une situation qui pourrait plomber les audiences de la chaîne cryptée. Mais la loi impose que la finale soit accessible en clair.

Diffuseur officiel de la Ligue des champions depuis le début de la saison, Canal+ a retransmis toutes les rencontres et ce sera encore le cas de la finale samedi soir entre le PSG et l’Inter Milan. Cependant, pour la première fois de la saison, la chaîne cryptée ne sera pas seule, puisque M6 diffusera également la finale. Et surtout, ce sera en clair. Cela risque donc de priver Canal+ de plusieurs téléspectateurs. Mais c’est la loi, comme l’explique Hervé Mathoux.

La loi qui prive Canal+ de l’exclusivité de la finale « On a la chance d’avoir plus de place qu’on ne peut en avoir au Parc des Princes, parce qu’on est diffuseur numéro 1 en France. Quand il y a une finale de la Ligue des champions, toutes les chaînes sont là, il y a beaucoup de demandes, mais quand on a la chance d’avoir des clubs de notre pays, on a l’opportunité d’avoir de bons emplacements. M6 n’est pas considéré comme numéro 1 ? Non, parce qu’il ne vous a pas échappé qu’on était le broadcaster principal de toute la compétition, pas seulement les clubs français, tous les clubs. La loi fait que la finale doit être proposée en clair en France, et c’est très bien pour les gens, mais on reste le broadcaster numéro 1 », confie-t-il au micro de Culture Médias sur Europe 1 avant de poursuivre.