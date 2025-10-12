Le PSG débarque en NBA : La folie qui se confirme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, la NBA prévoit de s’étendre en Europe d’ici 2027. La Ligue souhaite créer une division européenne, dans laquelle certains clubs majeurs comme le Real Madrid ou encore le PSG pourraient prendre place. Directeur général de ce projet européen, George Aivazoglou a d’ailleurs confirmé que le club parisien serait bien de la partie.

Le PSG pourrait prochainement s’implanter en NBA. Ce qui ressemblait à de simples bruits de couloir il y a quelques mois devient un véritable projet concret. La Grande Ligue américaine souhaite créer une division européenne, et a pour cela mandaté George Aivazoglou, qui espère un lancement en 2027.

« Le PSG fait lui aussi partie des plus grands noms au monde » Récemment interrogé par l’Equipe, George Aivazoglou a confirmé que le PSG devrait sauf surprise, faire partie de l’aventure : « L'intérêt est grand et vient de beaucoup d'équipes. Le PSG fait lui aussi partie des plus grands noms au monde, avec une audience planétaire, une diaspora. Nous sommes intéressés par ce type de marques », a confié le Grec à l’Equipe.