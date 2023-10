Le PSG coule, il rassure tout le monde

Benjamin Labrousse

Mercredi soir, le PSG a concédé une lourde défaite sur la pelouse de Newcastle (4-1) en Ligue des Champions. Si la prestation des Parisiens ainsi que celle de leur entraîneur Luis Enrique ont été fortement décriées, l’ancien milieu parisien Mohamed Sissoko se veut plutôt rassurant concernant la suite de la saison parisienne.

Coup d’arrêt pour le PSG. Le club de la capitale a connu la première vraie déconvenue de sa saison ce mercredi en encaissant une lourde défaite à Newcastle. Pour la première fois depuis trois ans, Paris a encaissé quatre buts dans un match, et doit désormais se concentrer sur le match face à Rennes ce dimanche.

Luis Enrique prêt à changer de système face à Rennes ?

Car sur la pelouse du Rohazon Park, le PSG aura l’occasion de rapidement tourner la page après ce coup de froid de mercredi. Décrié après son entêtement à propos de son système en 4-2-4 face aux Magpies , Luis Enrique reviendra-t-il à son traditionnel 4-4-3 ?

« Le système à trois milieux t’apporte plus de densité »