PSG : En pleine galère, Mbappé reçoit un coup de pression

Alors que le PSG a sombré mercredi sur la pelouse de Newcastle (1-4), Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus mauvais matchs en Ligue des champions. Le capitaine de l’équipe de France n’échappe pas aux critiques alors que le club a construit son équipe autour de lui, comme cela lui avait été promis au moment de sa prolongation. Luis Fernandez n’a pas manqué de lui rappeler.

Le PSG va vite devoir tourner la page après le naufrage à Newcastle (1-4). Pour son deuxième match de Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique ont sombré, à commencer par Kylian Mbappé, auteur d’une prestation très décevante. Les critiques s’abattent sur le capitaine de l’équipe de France qui, malgré ses 8 buts en autant d’apparitions cette saison, ne semble pas au meilleur de sa forme. Un constat partagé par Luis Fernandez.

« Maintenant c’est à lui de prendre les devants et les responsabilités »

« Il est passé complètement à côté , analyse l’ancienne gloire du PSG sur beIN SPORTS. On parle de la prestation d’un joueur qui est capitaine de l’équipe de France, il est censé être un leader. Il a souhaité avoir une équipe, faire venir des joueurs comme Kolo Muani et Dembélé, il les a. Maintenant c’est à lui de prendre les devants et les responsabilités. »

