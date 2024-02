Le PSG confirme un gros coup dur

Pierrick Levallet

Le PSG va compter un absent de plus en défense pour la réception du Stade Rennais. Après Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, Luis Enrique sera privé de Marquinhos ce dimanche. L'international brésilien souffre encore du mollet et va donc être laissé au repos afin de ne prendre aucun risque de le voir aggraver sa blessure.

Déjà privé de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe au PSG, Luis Enrique va compter un absent de plus en défense. Touché contre le FC Nantes samedi dernier, Marquinhos n’est pas encore totalement remis de sa blessure. De ce fait, l’international brésilien va manquer la réception du Stade Rennais ce dimanche.

Marquinhos «laissé au repos pour la réception de Rennes»

« Touché au mollet samedi dernier contre Nantes, Marquinhos effectuera un travail en salle ce jour et sera laissé au repos pour la réception de Rennes » peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du PSG. Marquinhos est donc forfait pour ce dimanche.

Luis Enrique va devoir bricoler pour sa défense

Luis Enrique va donc devoir trouver une solution pour compenser l’absence de Marquinhos. Le technicien du PSG peut encore compter sur Lucas Beraldo et Danilo Pereira. Nordi Mukiele peut également dépanner en défense centrale. À suivre...