PSG : Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo…Mbappé va prendre la relève !

Benjamin Labrousse

La décennie 2010-2020 est considérée par beaucoup d’observateurs comme l’âge d’or de la Liga. Certaines stars comme Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ou encore Lionel Messi et Neymar (FC Barcelone) ont toutefois laissé un grand vide en Espagne lors de leur départ. Pour Javier Tebas, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid va faire beaucoup de bien au championnat espagnol.

La semaine dernière, Kylian Mbappé a affirmé auprès du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain. Une grande perte pour les Rouge et Bleu , mais également pour la Ligue 1. Le championnat de France perd sa superstar, dans une période marquée par la négociation des futurs droits TV… En revanche, du côté de l’Espagne, l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid apparaît comme le début d’une nouvelle ère.

PSG - Real Madrid : Il annonce le jackpot après le transfert de Mbappé https://t.co/UD2Cf5RqnK pic.twitter.com/SRq2skrYAF — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«Bellingham, Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants»

Lors d’un entretien accordé à l’Equipe , le président de la Liga Javier Tebas s’est réjoui de la très probable signature de l’attaquant du PSG au Real Madrid : « C'est une grande nouvelle pour le Real et pour le football espagnol. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. De mon point de vue, (Jude) Bellingham, (Erling) Haaland et Mbappé sont les trois joueurs dominants sur la planète, et deux sont au Real Madrid » . Si Javier Tebas estime que la Liga a toujours su se pérenniser malgré le départ de stars comme Lionel Messi, Neymar, ou encore Cristiano Ronaldo, nul doute que l’arrivée de Kylian Mbappé va redynamiser le championnat espagnol.

«C'est bien sûr mieux d'avoir de grands noms»