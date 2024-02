PSG : Avec Mbappé, un coup de maître est révélé

Benjamin Labrousse

En fin de contrat au PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a décidé de ne pas poursuivre l’aventure en France. L’attaquant de 25 ans va quitter le club parisien à l’issue de cette saison, et désormais, ce dernier négocie les dernières modalités de son arrivée au Real Madrid. Une signature qui apparaît comme un coup de maître financier de la part des Merengue.

Le PSG en pleine révolution. Un an après avoir connu les départs de Neymar et de Lionel Messi, le club parisien s’apprête à perdre sa troisième star offensive. Mardi 13 février, Kylian Mbappé a annoncé auprès du président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Désormais, tout semble indiquer que la prochaine destination du Français sera bel et bien le Real Madrid.

Mbappé - PSG : Le Qatar se fait tacler en Espagne ! https://t.co/yCK5kBtfr2 pic.twitter.com/X7In8aMWaC — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

C’est imminent pour Mbappé au Real Madrid

D’ailleurs, Kylian Mbappé ainsi que son entourage finalisent les conditions de l’arrivée du numéro 7 en Espagne. D’après les dernières informations divulguées par AS , le Real Madrid serait disposé à céder 80% des droits à l’image du joueur. Un sacrifice inhabituel côté madrilène. Toutefois, le Real Madrid n’aurait pas réalisé de folies au niveau du salaire de Kylian Mbappé, alors que le Français devrait toucher un salaire similaire à ceux de Jude Bellingham ou de Vinicius Jr…

«Ils peuvent dépenser beaucoup plus qu'ils ne le font»