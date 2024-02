Affaire Clauss : Le PSG touché par le même problème que l’OM ?

Thomas Bourseau

Entre Jonathan Clauss et l’OM, ce n’est plus vraiment l’amour fou en raison d’un comportement « limite » selon Mehdi Benatia, conseiller football du club phocéen. Et il semblerait que l’attitude de Nordi Mukiele au PSG ait des similitudes avec celle de Clauss. Explications.

Jonathan Clauss s’être mis le comité de direction de l’OM à dos et plus particulièrement le conseiller football Mehdi Benatia qui a jugé que son comportement était « parfois un petit peu limite » et qu’il s’attendait à ce qu’il soit « un leader » de par son statut d’international français.

«Clauss ? Il était connu dans toute la Normandie, dans tous les bars et dans toutes les boites»

Ce qu’il ne serait pas en raison notamment de son comportement et de ses habitudes extrasportives. L’ancien conseiller de Jonathan Clauss qu’est Maxime Bootz, a expliqué à TeamFootball cette semaine que le défenseur de l’OM n’avait pas tout le temps une attitude professionnelle en jouant très tard aux consoles de jeu. « Quand la saison était finie avec Avranches, au club, ils me disaient qu’il était connu dans toute la Normandie, dans tous les bars et dans toutes les boites, et ils ne m’ont pas tout dit. Tu sais, quand on attaquait Neymar parce qu’il regardait des télé réalités tard dans la nuit, et là on dit quelque chose sur Jonathan Clauss qui est réel, il joue à la Playstation jusqu’à des heures … pas professionnelles, … Donc je comprends Benatia ! ».

PSG : Une alliance annoncée avec le boss ? https://t.co/fYOFcKSJVr pic.twitter.com/mP5dY90sKw — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Mukiele et Clauss, même combat ?